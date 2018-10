Inter-Milan, top e flop: Icardi cinico, Skriniar solido, Higuain non pervenuto e Donnarumma esce… A vuoto

A San Siro vince l’Inter 1-0, grazie al gol del solito Icardi, specialista ormai nel chiudere i derby al 90′.

Inter-Milan: promossi Skriniar, Icardi e Kessie

SKRINIAR – Viste le voci sulle sue nottate passate in Nazionale, che hanno causato le dimissioni del ct slovacco, il difensore centrale ha risposto presente con una prestazione solida e convincente: professionale

ICARDI – Come l’anno scorso è il capitano dell’Inter a purgare i cugini nella stracittadina: nell’unica occasione capitatagli nel secondo tempo non sbaglia: cinico

KESSIE – Forse un po’ pasticcione in fase offensiva, ma quando si tratta di ripiegare e di contrastare l’Inter, non si fa pregare e mette ogni centimetro del suo corpo per arginare gli attacchi avversari: generoso

Inter-Milan: bocciati Asamoah, Higuain, Donnarumma

ASAMOAH – Non è serata: il terzino ghanese non si propone mai in fase offensiva e, non contento, sbaglia appoggi semplici che mettono in difficoltà la propria retroguardia: svogliato

HIGUAIN – Non la prende mai: la difesa nerazzurra fa un buon lavoro nel contenerlo e il numero 9 rossonero ne risente, scendendo fin sotto la metà campo per trovare un pallone giocabile. Innocuo

DONNARUMMA – Sollecitato un paio di volte aveva risposto senza problemi, con interventi puntuali e precisi. Nell’ultimo attacco dell’Inter, però, combina la frittata sbagliando i tempi dell’uscita e spalancando la porta a Icardi: pasticcione