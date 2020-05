Inter, Tonali: dove giocherebbe con Conte

Tonali è un nome caldo in ottica Inter. Quale sarebbe la posizione migliore del talento italiano nel sistema tattico di Conte

L’Inter sta facendo sul serio per Sandro Tonali. Il talento del Brescia ha avuto un super impatto in Serie A: si tratta di un eccellente organizzatore della manovra, che gioca sempre a testa alta. Ha grandi capacità di calcio sul lungo ed un ottimo cambio di passo, visto che ha numeri importanti nel dribbling. Sfrutta bene la propria fisicità.

Nel sistema di Conte, diventa difficile immaginarselo mezzala. Tonali è un mediano, un giocatore che ha bisogno di stare sotto la linea della palla, con tanto campo davanti a sé. Sarebbe uno spreco mandarlo in spazi intasati, anche perché con Conte le mezzali devono avere grande tempismo nell’attaccare gli spazi: hanno tanti compiti offensivi. Un esempio nella slide sotto, con Vecino che si butta al centro dell’area.

Tonali oggi potrebbe fare forse solo il vertice basso nel centrocampo a 3 di Conte. Tuttavia, il sistema che forse lo può esaltare di più sarebbe quello di mediano in un centrocampo a 2, soluzione che Conte adottò ai tempi del Chelsea. E, in caso di partenza di Lautaro, non è da escludere un ritorno a questo scaglionamento tattico.