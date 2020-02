Inter tra Tonali, Castrovilli e…Pellegrini: occhi puntati sui talenti azzurri

Zhang vuole un Inter giovane e azzurra. Marotta mette nel mirino i tre prospetti più interessanti del nostro campionato.

Giuseppe Marotta è già al lavoro per ringiovanire ancora di più l’Inter di Antonio Conte. L’ex AD della Juventus da tempo ha messo gli occhi su tre giocatori considerati tra i prospetti più interessanti della nostra Serie A.

Partiamo da Tonali. Il centrocampista del Brescia ha incantato tutti per il suo approccio al campionato di A. Classe 2000, Cellino lo valuta 50 milioni e durante la finestra invernale di mercato le parti si sono incontrate per parlare e sicuramente si ritroveranno quest’estate. Per quanto riguarda Castrovilli l’Inter dovrà fare un’offerta irrinunciabile per strapparlo da Firenze. Il giocatore è vicino al rinnovo e Marotta deve sbrigarsi per non farsi sfuggire l’occasione. A riportarlo è Calciomercato.com

La pista Pellegrini sembrerebbe quella più fattibile. Il giocatore è in rotta con i tifosi e potrebbe così cambiare aria. L’Inter lo aspetta a braccia aperte.