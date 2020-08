Inter, tutto in una Coppa: alle 21.00 la sfida col Getafe. Appuntamento decisivo per il futuro nerazzurro, Conte si affida a Lukaku

Tutto in una notte. La squadra di Antonio Conte scende in campo per la sfida contro il Getafe, sarà un momento decisivo per la compagine nerazzurra, si legge nella prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico si affida a Lukaku, che verrà affiancato da Lautaro Martinez. Suning, nel frattempo, apre il dialogo con Conte sui rinforzi. Il presidente però non vuole più sfoghi davanti alle telecamere.