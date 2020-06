Inter, ultimi due mesi di Lu-La e poi addio? Conte non vuole distrazioni

Questi potrebbero essere gli ultimi due mesi di Lautaro Martinez e Lukaku all’Inter: l’argentino è sempre nel mirino del Barça

Ultimi due mesi della coppia Lautaro-Lukaku? Non si sa ma la Gazzetta dello Sport sbilancia e scrive: “E’ difficile evitare lo scioglimento del duo, con il Toro destinato da Messi e Big Rom che potrebbe ritrovarsi accanto Cavani, in un attacco da più di 600 gol in due”.

Se dovranno separarsi Antonio Conte se ne farà una ragione ma intanto il tecnico pensa solamente al presente e pretende il massimo da entrambi. In particolar modo dall’attaccante argentino che potrebbe essere distratto dalle continue voci di mercato.