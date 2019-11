Inter, verso il tutto esaurito per Spal e Roma ma non contro il Barcellona

Inter, San Siro sempre più verso il tutto esaurito in vista delle gare della squadra di Conte contro Spal e Roma

L’Inter vuole tornare grande e vuole farlo accanto ai suoi tifosi che dall’inizio della stagione hanno risposto presente riempiendo sempre San Siro. Non sarà diverso nelle prossime tre gare che accompagneranno la squadra di Conte fino alla sosta di Natale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti si va verso il tutto esaurito per le gare contro Spal e Roma mentre con il Barcellona non sarà sold out ma solo per “colpa” dei tifosi catalani che compreranno soltanto una parte dei 4200 tagliandi del terzo anello blu.