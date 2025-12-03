Venezia News
Inter Venezia, Duncan: «Per me è sicuramente una partita molto emozionante. Sui nerazzurri penso una cosa…»
Inter Venezia, Duncan ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dalla sfida contro i nerazzurri. Le sue parole
PAROLE – «E’ una delle partite più emozionanti per me, torno a San Siro quasi ogni anno ed è un bel segnale, vuol dire che sto crescendo e sto avendo continuità, sono felice di tornarci anche oggi».
INTER – «Siamo consapevoli della forza dell’Inter, è una squadra fortissima a prescindere da chi giocherà, il Venezia sta crescendo, dobbiamo dare continuità in termini di prestazione, a fine partita faremo i conti». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM
