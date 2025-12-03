Formazioni ufficiali Inter Venezia, le scelte di Chivu e Stroppa per il match di Coppa Italia

Formazioni ufficiali Inter Venezia. Chivu e Stroppa hanno resto note le proprie scelte per il match di Coppa Italia. Ecco le ultimissime sulla sfida

Il mercoledì di Coppa Italia è chiuso dal match fra Inter e Venezia. Ecco le scelte ufficiali di Chivu e di Stroppa per la sfida.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique; 9 Thuram, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

VENEZIA (3-5-2): 23 Grandi; 2 Korac, 16 Venturi, 48 Sidibé; 20 Sagrado, 32 Duncan, 37 Bohinen, 24 Lella, 5 Haps; 21 Compagnon, 80 Casas.

Allenatore: Giovanni Stroppa