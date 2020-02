Inter verso il Napoli, le probabili scelte di Antonio Conte

Mercoledì sera a San Siro l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Le scelte di Conte.

Passata l’euforia del derby l’Inter si è rimessa al lavoro per preparare un’altra gara difficile e cioè quella di mercoledì sera contro il Napoli. L’andata delle semifinali di Coppa Italia si giocherà a San Siro e Conte potrebbe optare per dei cambiamenti tattici.

Partendo dall’attacco è probabile che dall’inizio giochi Lautaro Martinez che come partner avrà Alexis Sanchez. Conte sembra intenzionato a lasciare a riposo Lukaku che non ha mai saltato una partita, tranne quella di Barcellona per infortunio.

Il turnover più massiccio il mister nerazzurro lo farà sulle fasce: Moses darà riposo a Candreva, mentre Biraghi sostituirà Young. Al centro del campo ci sarà Eriksen. In difesa spazio a Bastoni e D’Ambrosio mentre in porta non ci sono alternative. Giocherà Padelli.