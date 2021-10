Inter, Vidal ha ribaltato le gerarchie: ora Calhanoglu deve rincorrere

Arturo Vidal è riuscito a ribaltare le gerarchie e si è ripreso l’Inter. Inzaghi ora lo preferisce a Calhanoglu

C’è incertezza sul recupero di Hakan Calhanoglu in vista del Derby d’Italia di domenica sera tra Inter e Juventus. Il turco è rimasto ai box in Champions League contro lo Sheriff e i prossimi allenamenti ad Appiano Gentile diranno se l’ex Milan potrà essere a disposizione di Inzaghi.

Il tecnico piacentino pensa comunque ad una conferma di Arturo Vidal in mediana scrive il Corriere dello Sport. La prestazione positiva – con gol – di mercoledì in Europa potrebbe aver cambiato le gerarchie con il cileno assetato di rivincita e riscatto. Ci tiene a far bene contro la sua ex squadra e in generale a dimostrare di essere ancora un giocatore in grado di poter di fare la differenza.

