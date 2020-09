Arturo Vidal è pronto a sbarcare in Italia: passi in avanti per la risoluzione del contratto del cileno con il Barcellona

Arturo Vidal è pronto a sbarcare in Italia. Secondo Sky Sport sono stati fatti ulteriori passi in avanti per la risoluzione del contratto del cileno con il Barcellona.

L’emittente satellitare fa sapere che non è ancora possibile dire se oggi o domani, ma le prossime ore saranno quelle del suo arrivo a Milano.