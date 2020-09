Inter, Vidal scalpita: sarà già pronto per la Fiorentina

Vidal non vede l’ora di calarsi nella nuova realtà interista e riabbracciare il suo mentore Conte: in campo con la Fiorentina

Dopo una lunga telenovela Arturo Vidal è pronto per indossare la maglia dell’Inter. Questa mattina sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri e poi sarà subito a disposizione del suo mentore Antonio Conte.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, con il cileno, il centrocampo cambia forma e si eleva proprio dove era in difetto. Nella personalità e nell’energia, nella duttilità e nella presenza in zona gol, senza sottovalutare carisma e abitudine alla vittoria. Da domani ci si allena alla Pinetina perché Vidal vuole essere in campo già sabato contro la Fiorentina. In questi giorni Conte potrebbe quindi tradurre in realtà ciò che ha pensato. Arturo è ancora un acceleratore di particelle: se al top, migliora tutto ciò che ha attorno. Sarà uno stimolo per i colleghi di reparto, a partire da Barella e Gagliardini, e offrirà una opzione tattica come assaltatore dietro le punte.