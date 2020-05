Inter, Werner: si può integrare bene negli schemi di Conte?

Timo Werner è il sogno di mercato dell’Inter. Si tratta dell’attaccante giusto per lo stile tattico di Conte?

Nel gioco di Conte, le punte sono fondamentali tanto per la risalite quanto per la rifinitura. Lo scopo, tramite palleggio paziente che parte da dietro, è arrivare alla verticalizzazione per loro. I due attaccanti, che giocano vicinissimi tra di loro, devono saper venire incontro: devono giocare spalle alla porta, dialogando tra loro a pochi tocchi o premiando l’inserimento delle mezzali. Si vedono vere e proprie giocate a memoria, in spazi molto stretti. Un esempio nella slide sotto.

Werner è un giocatore senza dubbio molto associativo, con grandi qualità nel mandare in porta un compagno. Tuttavia, è un attaccante che ama godere di tanta libertà tattica: è solito partire da una posizione molto defilata per poi svariare su tutto il fronte d’attacco, con un set ampio di movimenti (e non è un caso che lo voglia Klopp). Uno stile molto diverso rispetto alle punte di Conte, che hanno giocate più codificate. Nel caso arrivasse all’Inter, sarà interessante vedere come Werner si intergrerà.