Inter, Young: «La prossima sfida è vincere un trofeo in nerazzurro»

Ashley Young ha parlato delle sfide della sua vita, la prossima riguarda l’Inter

Ashley Young, esterno dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Inter TV dove ha parlato anche delle sfide che ha dovuto affrontare nella sua carriera.

«La mia sfida più importante è stata a sedici anni quando al mio primo club mi sono ritrovato senza contratto, poi me ne hanno offerto uno part-time e ho potuto continuare ad allenarmi. Un’esperienza che mi ha fatto bene per il prosieguo della carriera. La delusione provata mi ha dato la spinta per fare meglio e non mi sono fermato. La prossima sfida è vincere un trofeo con questa fantastica società, naturalmente».