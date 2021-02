Inter, Zhang al settimo cielo: «Milano è nerazzurra» – FOTO

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha esultato per la vittoria nel derby sul Milan: ecco i festeggiamenti dopo la gara – FOTO

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha esultato sui social dopo la vittoria sul Milan per 0-3 con la doppietta di Lautaro e il gol di Lukaku. Una vittoria che lancia l’Inter in fuga per lo Scudetto con 4 punti di vantaggio sui rossoneri che rappresentano gli inseguitori più prossimi.

Sui suoi canali social Zhang si lascia andare all’esultanza: «Milano è nerazzurra, non arrendiamoci. Forza ragazzi».