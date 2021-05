Inter, Zhang chiede un ultimo sforzo. Il presidente non partirà per Crotone

Nella visita ad Appiano Gentile, il presidente dell’Inter Zhang ha fatto un discorso di incoraggiamento alla squadra

«Avete fatto un percorso eccezionale in una stagione molto difficile. Sono molto orgoglioso di voi, ma ora serve un ultimo sforzo». Questa la sintesi del discorso che Zhang avrebbe fatto ieri alla squadra nell’incontro ad Appiano Gentile. Un incontro che, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe durato in totale due ore. Il presidente dell’Inter ha varcato i cancelli del centro sportivo intorno alle 11.15 per poi lasciarlo alle 13.30 insieme a Marotta, Antonelli, Ausilio e Zanetti.

Un discorso di incoraggiamento in vista della partita di Crotone. Trasferta a cui comunque Zhang non parteciperà, non risultando infatti voli last-minute verso la Calabria. Lo scudetto, infatti, potrebbe essere vinto domani in caso di non vittoria dell’Atalanta a Sassuolo e non sul campo oggi all’Ezio Scida.