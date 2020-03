Gattuso: «Voglio vincere qualcosa di importante. Mi ha colpito ADL»

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, si racconta: ecco le sue parole sulle ambizioni di carriera ed sull’arrivo sulla panchina azzurra

CARRIERA – «Voglio scrivere altre pagine importanti in questo nuovo mestiere. Voglio vincere qualcosa di importante, ma di là dei trofei, mi interessa avere uno stile, coerenza, credibilità, farsi seguire dai propri giocatori».

LA CHIAMATA DEL NAPOLI – «Sapevo che venivo in un grande club, che negli ultimi 7-8 anni è diventato uno dei primi al mondo, mi ha colpito la chiamata di ADL. Non me l’aspettavo, sapevo il valore di Carlo, è stato un orgoglio e sono contento pur sapendo delle difficoltà. Allenare questi giocatori e lavorare in una città così mi dà carica e soddisfazione. Quando andrò via voglio essere ricordato per la serietà, la voglia, per aver fatto cose importanti, poi i giocatori devono essere gli idoli perché loro vanno in campo».