Inzaghi al Napoli? Parla papà Giancarlo: «De Laurentiis lo stima molto»

Giancarlo Inzaghi ha parlato dell’ipotesi per il figlio Simone di lasciare la Lazio e trasferirsi al Napoli

Giancarlo Inzaghi, padre di Simone e Pippo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’ipotesi per l’allenatore della Lazio di lasciare i biancocelesti e di trasferirsi al Napoli.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIO NEWS 24

«Voglio dire che Napoli è una bellissima città e ha una grande squadra: non sappiamo cosa può succedere nella vita. La squadra partenopea ha avuto dei problemi nella rosa con gli infortuni, come altre squadre. Da Laurentiis ha stima di Simone e questo mi fa piacere, anche se è un po’ fumantino. Loro sono una squadra forte e anche la Lazio ha dei giocatori importanti, anche se un po’ meno rispetto al Napoli. Sono stato lì spesso per lavoro e posso dire che è un bellissima città con una squadra forte».