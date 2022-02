ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inzaghi: «Inter, momento difficile. Dobbiamo fare di più». Le parole del tecnico nerazzurro dopo il Genoa

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Genoa Inter. Le sue dichiarazioni:

PARTITA – «Il risultato ci lascia l’amaro in bocca. Sapevamo che potevamo approcciarla meglio anche se sapevamo che loro sono in salute e nei primi minuti ci ha creato problemi, poi avremmo meritato di più. Il momento è così, non riusciamo a segnare e forse dobbiamo lavorare meglio. La prestazione c’è stata»

PROBLEMA ATTACCO –«Penso che per quanto riguardo lo sviluppo di gioco oggi era difficile, per campo e avversario. Poi abbiamo preso una traversa, abbiamo tirato tante volte e in altre occasioni sarebbero stati gol. Probabilmente ora non basta quello che stiamo facendo».

LOTTA SCUDETTO – «E’ strano che nessuno vinca tra quelle davanti. In questo momento di campionato ci può stare però la mia squadra tra domenica e oggi abbiamo corso tanto, forse dobbiamo correre meglio»

PROBLEMA MENTALE – «E’ un momento difficile. Lo stiamo cercando di migliorare quotidianamente e oggi siamo riusciti a prepararla con più giorni. Ci manca quel guizzo che prima trovavamo. Abbiamo cambiato uomini e strategia ma in questo momento gira così. Comunque siamo in avanti in classifica, in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions, dobbiamo lavorare e poi gli episodi cambieranno».

SCELTE DI FORMAZIONE – «Lautaro dovrebbe partire nel derby, sì. Ma anche Skriniar oggi doveva riposare. Non credo che un uomo in più avrebbe cambiato tanto»..