Inzaghi, sfogo clamoroso nel finale di gara del derby contro il Milan: «Non voglio il recupero! Non mi prendete per il…» – VIDEO 

E’ diventato virale lo sfogo di Inzaghi nel derby Inter Milan: così il tecnico nerazzurro chiedeva di non dare recupero, ecco il video

La sconfitta per 3-0 nel derby tra Inter e Milan ha rappresentato un duro colpo per Simone Inzaghi, che ha visto la sua squadra arrendersi nella semifinale di Coppa Italia. Con questa battuta d’arresto, i nerazzurri hanno detto addio alla possibilità di conquistare il trofeo, mentre i rossoneri, vittoriosi, si preparano ad affrontare il Bologna in finale. Tuttavia, nelle ore successive al derby della Madonnina, un particolare dettaglio emerso dalla gara ha catturato l’attenzione sui social, alimentando discussioni e riflessioni tra tifosi.

“non voglio il recupero eh! non mi prende per il culo eh! non lo voglio! non lo voglio!”



pic.twitter.com/QVhs7gXl1A — ➜ AC Milan 📸&🎥 || new account (@ACMilanMedia) April 23, 2025

Nel concitato finale di gara, Simone Inzaghi ha espresso con forza la sua volontà di evitare i minuti di recupero, rivolgendosi in modo deciso a Gianluca Aureliano. L’allenatore dell’Inter, evidentemente desideroso di rientrare rapidamente negli spogliatoi dopo il triplice fischio, ha fatto capire chiaramente di non voler ulteriori minuti di gioco con il risultato ormai definito. La richiesta del tecnico nerazzurro è stata prontamente recepita dal quarto uomo e dall’arbitro Doveri, dando così seguito alla sua volontà. Il momento, immortalato in un video condiviso su X, ha rapidamente catturato l’attenzione di tutti.