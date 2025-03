Inzaghi: «Sul triplete nessuna battuta e anzi, rilancio al mondiale per club! Da campionato e Champions cambiamo, è un dato di fatto, ma meritiamo il primo posto»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in casa contro il Monza

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Monza. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

NESTA – «E’ stato un grande compagno, sono arrivato alla Lazio ed era il capitano. Poi è venuto al Milan ed era il compagno di mio fratello. Bisogna fargli i complimenti, sono venuti a fare una bella gara. Come bisogna fare i complimenti ai ragazzi, sotto 2-0 non è semplice contro una squadra che si difende bene. Siamo rimasti lucidi, abbiamo fatto un grande secondo tempo. In Serie A le partite sono tutte toste».

SUL TRIPLETE ERA UNA BATTUTA O ERA SERIO – «Avrei dovuto correggermi subito e dire 4, c’è anche il Mondiale per Club. Abbiamo in testa solo di dare soddisfazioni ai tifosi onorando tutti gli impegni. Non è semplice, ma i ragazzi hanno grande spirito. Niente tabelle: tra 2 giorni siamo in campo contro il Feyenoord».

DIFFERENZA TRA CHAMPIONS E CAMPIONATO – «E’ un dato di fatto. Noi prepariamo le gare tutte nella stessa maniera. In Europa stiamo avendo questo passo a livello difensivo, in campionato un altro. Le reti realizzate pareggiano questo dato, ma non è semplice fare una partita dopo l’altra e recuperare. Anche quello è un dato di fatto. Dobbiamo continuare a lavorare e ad andare avanti, sapendo che sarà un cammino pieno di insidie. Cerchiamo di migliorarci sempre, sul primo gol dovevamo difendere più da squadra e potevamo fare meglio. Ho comunque abbracciato i ragazzi uno ad uno, stanno dando tutto».

IL FEYENOORD HA CHIESTO DI NON GIOCARE – «Se c’è questa possibilità hanno fatto bene, ma non è regolarissima questa cosa. Se c’è un regolamento, hanno fatto bene gli olandesi».

TRE RAGIONI PER CUI MERITANO IL PRIMO POSTO – «Continuità, gol fatti e obiettivo. Cerchiamo di ragionare una partita alla volta, la concentrazione che mettono questi ragazzi è grande. Non avevamo mai fatto 42 partite a questo punto della stagione, stiamo dando tutto per questi colori e continueremo a dare tutto».