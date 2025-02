Inzaghi: «Uno scontro diretto importante per lo Scudetto. Contro il Napoli non ci saranno questi giocatori, e su Thuram...»

Inzaghi pre Napoli Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia dello scontro diretto in campionato in conferenza stampa

Alla vigilia di Napoli Inter, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa.

COME GIUDICO IL PERCORSO DI NAPOLI E INTER FIN QUI? – «Si incontrano le prime due in classifica, bisogna fare i complimenti sia all’Inter che al Napoli per il percorso fatto fin qui. Sarà una partita molto importante, non decisiva perché mancano 12 partite alla fine. Sappiamo tutti quanti l’importanza della gara, ci vorrà un’ottima Inter perché avremo di fronte un avversario di assoluto valore».

PASSAGGIO DETERMINANTE DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO PER ANDARE AVANTO VERSO IL RUSH FINALE? – «Tantissimo, bisognerà uscire nel migliore dei modi da una partita difficile. Sappiamo quale è stato il nostro percorso, nei big match quest’anno non stiamo facendo come negli anni passati. In determinate partite bisogna essere perfetti e noi quest’anno finora non lo siamo stati».

THURAM TITOLARE? CI POSSONO ESSERE CAMBIAMENTI TATTICI DOVUTI ALL’EMERGENZA SUGLI ESTERNI? – «Per quanto riguarda gli indisponibili ne abbiamo 4, non ci saranno Sommer, Darmian, Carlos Augusto e Zalewski. Il problema è che Carlos Augusto, Darmian e Zalewski sono 3 giocatori nello stesso ruolo, potrebbe esserci anche un cambio di sistema, lo abbiamo fatto in corsa martedì in Coppa Italia. Vedremo quello che faremo. Thuram l’ho rivisto mercoledì parzialmente in campo, ieri e oggi ha fatto un buon lavoro insieme a tutta la squadra, ha dato rassicurazioni, poi domani vedremo. Abbiamo un piccolo risveglio e cercheremo di capire se partirà dall’inizio o dalla panchina, oggi l’ho provato con i primi undici ma non è detto che parta dall’inizio».