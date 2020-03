Ipotesi campionato sospeso, entro 30′ minuti la decisione di Lega e FIGC

Ipotesi campionato sospeso, entro 30′ la decisione della Lega e della FIGC. Il tutto verrà deciso nei prossimi minuti

In questo momento Federazione e Lega Calcio sono in contatto per capire la decisione da prendere: il campionato di calcio può essere sospeso nei prossimi minuti.

Decisivo l’intervento di Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Calciatori Italiana, e del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Attimi concitati in questo momento, attualmente al Tardini di Parma non si gioca. In caso di decisione differente il match inizierà alle ore 13.00, ma ormai la decisione della sospensione sembra quasi scontata.