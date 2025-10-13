 Israele, parla il ct Shimon: «Sappiamo che contro l'Italia non è mai facile, faremo del nostro meglio»
Israele, parla il ct Shimon: «Sappiamo che contro l’Italia non è mai facile, faremo del nostro meglio»

Israele, il ct Shimon: «Dobbiamo pensare solo al campo e a portare felicità alla nostra gente». Le sue dichiarazioni

Una partita dal peso enorme attende l’Italia: vincere è l’unico modo per garantirsi matematicamente i playoff e tenere viva la speranza di raggiungere il Mondiale, anche se attraverso un percorso tortuoso. Ma la sfida di Udine non è solo sportiva. Per Israele rappresenta un momento dal forte valore simbolico: la prima gara dopo la pace e la liberazione degli ostaggi. Le parole alla vigilia del ct di Israele Shimon:

PAROLE «Siamo parte del nostro popolo, che era molto emozionato, ma bisogna separare il calcio dal resto . Dobbiamo pensare solo al campo e a portare felicità alla nostra gente, dobbiamo essere molto concentrati sulla partita»

ITALIA «L’equilibrio è importante, non in tutte le partite si possono segnare 9 gol. Sappiamo che contro l’Italia non è mai facile, faremo del nostro meglio cercando di giocare come sappiamo. La sconfitta con la Norvegia? Ogni partita fa storia a sé, abbiamo fatto degli errori ma ogni gara è un foglio nuovo. Trasferte? Vorremmo giocare con i nostri tifosi come chiunque ma è una cosa che non possiamo controllare e alla fine dobbiamo fare i conti con i risultati, che si giochi in casa o meno»

LEGGI ANCHE – Mancini: «Israele squadra fastidiosa, ma l’abbiamo studiata. Il Mondiale è la cosa che vogliamo di più»

