Issa Diop è un difensore centrale di ventun anni che sembrava vicino all’Inter, invece da pochi minuti è ufficiale il passaggio al West Ham

L’Inter ha visto sfumare un affare di calciomercato. Issa Diop, difensore del Tolosa, è passato al West Ham. Nei mesi scorsi Diop era stato avvicinato alla squadra nerazzurra e Piero Ausilio lo aveva messo nella sua lista di possibili acquisti. Il centrale francese di origini senegalesi sembrava davvero a un passo la scorsa estate e il suo nome è stato tirato fuori anche a gennaio. E invece è andata diversamente.

Il West Ham ha reso noto il suo acquisto con un comunicato ufficiale. Diop è andato agli Hammers per venticinque milioni di euro: non giocherà la Champions League, come avrebbe fatto con l’Inter, ma potrà mettersi in mostra in Premier League. Per i nerazzurri la caccia a un centrale prosegue, ma l’arrivo di de Vrij ha reso meno urgente rimpolpare quella zona di campo.