Due calciatori dell’Italia si allenano a parte in vista di EURO 2020: le condizioni degli azzurri

L’Italia prosegue la marcia di avvicinamento a EURO 2020 con qualche preoccupazione di troppo. A cominciare dalle condizioni di Marco Verratti, ai box dallo scorso 10 maggio per infortunio. Il centrocampista del Paris Saint-Germain si è allenato tra piscina e palestra. A parte anche Lorenzo Pellegrini.

Buone notizie per quanto riguarda Stefano Sensi, poco in luce nel corso di questa stagione per via di numerosi problemi fisici all’Inter. Oggi, l’ex Sassuolo ha svolto il secondo allenamento con il resto del gruppo.