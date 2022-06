Italia Argentina, Cambiasso: «Partita importante. Messi fa ancora la differenza»

L’ex centrocampista Cambiasso ha parlato in vista della Finalissima tra Italia e Argentina

Esteban Cambiasso, ex centrocampista della Seleccion, ai canali ufficiali della UEFA ha parlato in vista della Finalissima tra Italia e Argentina.

ITALIA-ARGENTINA – «È una partita molto importante, nonché una buona idea. In passato ci sono sempre stati incontri tra squadre europee e sudamericane, non tra squadre nazionali ma tra squadre di club nella storica Coppa Intercontinentale. A livello personale assolutamente insolita perché le mie due nazioni giocano l’una contro l’altra. Quindi, per me e la mia famiglia è una partita molto speciale. Da una parte, c’è il paese che mi ha dato i natali. Dall’altra, quello dove ho scelto di vivere e sono nati i miei figli. Anche le due squadre ci arrivano in modo diverso. L’Argentina ha la legittima speranza di giocare un grande Mondiale, che potrebbe essere l’ultimo di Messi. L’Italia giocherà cercando di dimenticare il dispiacere di non partecipare alla competizione».

SELECCION – «Scaloni sta lavorando molto bene, gestendo giocatori fantastici e instillando grande personalità alla squadra. La finale contro il Brasile, vinta in casa loro, lo dimostra. Quella Copa America racchiude molte cose, l’aspetto fisico, psicologico e ambientale. Vincere è stato una svolta, ha dato una grande spinta a alla squadra».

MESSI – «C’è ancora qualche mese per trovare la quadra definitiva in vista del Qatar dove spero che Lionel Messi e i ragazzi arrivino al massimo della forma. Quanto a Leo, ha cambiato il suo modo di giocare, come è accaduto a tutti noi. Ogni giocatore, sul finire della carriera, ha uno stile profondamente diverso. Anche perché gli anni passano anche per i compagni di squadra. L’unica cosa che è rimasta intatta è la sua qualità e la capacità di fare la differenza. Occhio a Messi, ha ancora la capacità di cambiare una partita».