Italia-Armenia streaming e probabili formazioni: dove vederla

L’Italia di Roberto Mancini, già matematicamente qualificata ad Euro 2020 e a punteggio pieno, sfida l’Armenia nell’ultima giornata del Gruppo J

Con un ruolino di marcia di 10 vittorie consecutive, l’Italia di Roberto Mancini sfida l’Armenia di Abraham Khashmanyan nell’ultima giornata del Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020. Gli Azzurri si sono già assicurati il passaggio alla fase finale del torneo, e guidano il proprio raggruppamento a punteggio pieno con 27 punti. Con 10 vittorie consecutive ottenute sotto la guida del Commissario tecnico jesino, hanno stabilito inoltre la nuova miglior striscia vincente della loro storia, che potrebbero ulteriormente allungare nel caso in cui dovessero arrivare i 3 punti contro l’Armenia. Quest’ultima è al momento 4ª in classifica con 10 punti conquistati e non può sperare più nella qualificazione diretta, visto che al 2° posto si è piazzata la Finlandia. Italia-Armenia: la partita si giocherà lunedì 18 novembre 2019 nello scenario dello Stadio Renzo Barbera di Palermo alle ore 20.45.

Previsto un ampio turnover nella Nazionale azzurra rispetto alla trasferta vincente in Bosnia. Il tridente d’attacco sarà completamente ridisegnato con Chiesa ed El Shaarawy ad agire da esterni alti e Immobile centravanti al posto di Belotti. A centrocampo Zaniolo potrebbe rilevare Barella, mentre vanno verso la conferma Jorginho in regia e Tonali, spostato nel ruolo di mezzala sinistra. Novità sono previste anche in difesa, con Romagnoli che si candida a rimpiazzare al centro Acerbi accanto a capitan Bonucci, con Di Lorenzo e Biraghi terzini al posto di Florenzi ed Emerson Palmieri. Avvicendamento infine anche in porta, con Sirigu al posto di Gigio Donnarumma. In casa armena si registrano le defezioni importanti di Mkhitaryan della Roma e Adamyan dell’Hoffenheim. Davanti il peso dell’attacco ricadrà sulle spalle di Karapetian, con Barseghyan, Ghazaryan e Babayan sulla trequarti alle sue spalle.

La sfida Italia-Armenia sarà trasmessa in esclusiva in diretta e in chiaro dalla RAI su Rai 1. La televisione pubblica detiene infatti i diritti delle gare disputate dalla Nazionale maggiore. Tifosi e appassionati di calcio potranno seguire l’impegno della Nazionale anche in diretta streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play. Italia-Armenia sarà inoltre trasmessa anche in diretta radiofonica su RAI Radio 1. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Italia-Armenia

Competizione: Qualificazioni Euro 2020

Quando: Lunedì 18 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Rai 1

Dove vederla in streaming: Rai Play

Dove seguirla in radio: RAI Radio 1

Stadio: Renzo Barbera (Palermo)

Arbitro: Lopes Martins (Portogallo)

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Tonali; Chiesa, Immobile, El Shaarawy. Ct. Mancini

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Grigoryan, Hovsepyan; Barseghyan, Ghazaryan, Babayan; Karapetian. Ct. Khashmanyan

