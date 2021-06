Italia-Austria, azzurri pronti ad inginocchiarsi al fischio d’inizio

Come riporta il Corriere dello Sport, gli Azzurri sono giunti ad una decisione comune: si inginocchieranno prima di Italia-Austria

La questione inchino pro Black Lives Matter forse ha trovato una conclusione. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, riportando le parole di Bonucci in conferenza stampa di ieri sera.

Come sottolinea il difensore azzurro e della Juventus: «Stasera [ieri] ci riuniremo come squadra e decideremo come comportarci domani [oggi]. Come avremmo dovuto fare anche l’altra volta». Le parole dell’azzurro fanno il pari a quanto detto da Alaba nel pomeriggio: «Il fatto di inginocchiarsi penso sia un segnale molto chiaro. Siamo tutti d’accordo su questo argomento. Lo faremo un’altra volta contro l’Italia. Ripeto, questo è un segnale per attirare l’attenzione di tutti quanti su questo argomento. Di certo si parla molto più di razzismo ed è un fatto molto positivo».

Sebbene non vi siano conferme, la Nazionale, come si legge sul Corriere, va verso la decisione di inginocchiarsi in toto.