Italia baseball da sogno contro gli USA! Il ct svela: «La Juventus per tutta la vita. Sarò un tifoso della Juve fino alla morte»

Italia baseball, vittoria storica contro gli USA! Il ct azzurro svela: «La Juventus per tutta la vita. Sarò un tifoso della Juve fino alla morte»

L’Italia del baseball firma un’impresa destinata a restare nella storia, superando gli Stati Uniti per 8-6 al Daikin Park di Houston nel World Baseball Classic. La squadra guidata da Francisco Cervelli ha centrato una vittoria senza precedenti: non è la prima volta che gli Azzurri battono gli USA, ma mai era accaduto contro una selezione interamente composta da stelle della Major League e in un contesto di tale prestigio.

La partita è stata un capolavoro di strategia e potenza offensiva. L’Italia ha costruito un vantaggio di 8-0 grazie ai fuoricampo di Teel, Antonacci e al primo homer nel Classic di Caglianone. Sul monte, Lorenzen ha offerto una prestazione impeccabile, limitando un lineup americano ricco di campioni. Nel finale gli Stati Uniti hanno tentato una rimonta furiosa, sospinti dai colpi di Henderson e Crow-Armstrong, ma il rilievo Weissert ha chiuso i conti eliminando Aaron Judge per l’ultimo out.

Oltre al trionfo sportivo, la serata ha messo in luce anche il lato più personale di Cervelli. L’ex ricevitore MLB, naturalizzato italiano, ha ribadito in conferenza stampa il suo legame con Torino e la sua fede calcistica: «La Juventus per tutta la vita. Sarò un tifoso della Juve fino alla morte». Un amore coltivato negli anni, testimoniato da foto in maglia bianconera e da un ricordo speciale del 2010, quando visitò lo Stadium e posò accanto a Alessandro Del Piero. Oggi, dopo aver battuto i giganti del baseball mondiale, Cervelli celebra un successo che profuma di storia e di appartenenza.