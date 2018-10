Italia-Belgio in streaming e diretta tv: dove vedere il match e le probabili formazioni

Una nuova amichevole vedrà impegnata la Nazionale under21 di mister Di Biagio. Reduce da una soffertissima vittoria ottenuta in quel di Cagliari, continua il percorso degli azzurrini verso l’Europeo che nel prossimo anno prenderà vita in Italia ed a San Marino. Avversario di turno è il Belgio, lo scenario sarà quello dello stadio Friuli di Udine con calcio d’inizio giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 18.30. Italia-Belgio verrà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2. Streaming disponibile sul sito ufficiale di Rai Sport, di Rai 2 e grazie a Rai Play attraverso pc, tablet e smartphone.

Italia-Belgio in streaming TV

Competizione: Amichevole

Quando: Giovedì 11 ottobre 2018

Fischio d’inizio: 18.30

Dove vederla in streaming: Rai Play

Stadio: Friuli di Udine

Italia-Belgio, le probabili formazioni

ITALIA – Mister Gigi Di Biagio dovrebbe optare per Scuffet in porta nel suo 4-3-3. Quasi certe le presenze di Romagna, Mancini e Calabria in difesa, ballottaggio tra Pellegrini e Pezzella a sinistra. Le certezze a centrocampo portano il nome di Locatelli e Mandragora, potrebbe esserci spazio per Zaniolo sulla trequarti, con Murgia di conseguenza a centrocampo. Tridente d’attacco con Orsolini, Vido e Parigini.

BELGIO – Mister Walem tornando nella sua Udine sembrerebbe intenzionato a confermare la formazione che lo scorso 7 settembre ha umiliato a domicilio la selezione Under 21 di Malta. 4-2-1-3 quindi con Jackers tra i pali, in difesa il quartetto con Cools, Vanheusden, Faes, e De Norre. In mediana Bastien e Vanlerberghe più Schrijvers sulla trequarti a sostegno di Mbenza, Dimata e Lukebakio.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Scuffet; Calabria, Romagna, Mancini, Pezzella; Zaniolo, Mandragora, Locatelli; Orsolini, Vido, Parigini. All. Di Biagio

PROBABILE FORMAZIONE BELGIO (4-2-1-3): Jackers; Cools, Vanheusden, Faes, De Norre; Bastien, Vanlerberghe; Schrijvers; Mbenza, Dimata, Lukebakio. All. Walem