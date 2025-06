Italia, Buffon contrario a Mancini. Il retroscena che ha portato Gattuso sulla panchina della Nazionale

È ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell’Italia. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri da parte della FIGC, che ha confermato l’ex allenatore di Napoli e Milan come guida della Nazionale maggiore. La presentazione ufficiale del nuovo selezionatore azzurro è in programma giovedì prossimo a Roma, in una conferenza stampa che darà ufficialmente il via al nuovo corso tecnico.

Ma dietro la nomina di Gattuso si cela un retroscena che ha fatto molto discutere. Secondo quanto riportato da Il Giornale, tra i nomi valutati dalla Federazione c’era anche quello di Roberto Mancini, in un possibile clamoroso ritorno sulla panchina azzurra dopo l’addio nel 2023. Tuttavia, questa ipotesi non avrebbe trovato il favore di tutti.

In particolare, a opporsi con fermezza al ritorno di Mancini sarebbe stato Gigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale. L’ex portiere, stando alle ricostruzioni giornalistiche, avrebbe addirittura posto un vero e proprio veto su Mancini, minacciando di dimettersi dal proprio incarico qualora l’ex tecnico campione d’Europa fosse stato richiamato.

La posizione netta di Buffon avrebbe così influenzato la scelta della FIGC, che ha deciso di puntare su una figura diversa ma comunque molto legata agli Azzurri: Gattuso, campione del mondo nel 2006 e simbolo di grinta e determinazione. Il suo arrivo rappresenta un cambio di rotta, anche in termini di approccio e personalità.

Il nuovo commissario tecnico dell’Italia avrà ora il compito di rilanciare la Nazionale, riportarla tra le grandi d’Europa e preparare al meglio il percorso verso i prossimi impegni internazionali, a partire dalla qualificazione ai Mondiali 2026.

Nei prossimi giorni, occhi puntati su Roma per la prima uscita pubblica di Gattuso CT Italia e le sue prime dichiarazioni ufficiali.