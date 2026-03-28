Italia, la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord: ma occhio al possibile indizio in ottica calciomercato per l’Inter – FOTO

Italia, la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord: ma occhio all’indizio in ottica calciomercato per l’Inter. Questi i calciatori presenti

L’Italia si avvicina alla finale playoff per il Mondiale 2026 in un clima più sereno dopo il 2-0 contro l’Irlanda del Nord, ma nelle ultime ore a far discutere non è stato solo il campo. Alcune immagini circolate sui social e riprese dalla stampa sportiva hanno infatti mostrato diversi azzurri a cena al ristorante “Da Tullio” a Montebeni, sulle colline di Fiesole, in un momento di relax utile per compattare ulteriormente il gruppo prima della sfida di martedì contro la Bosnia ed Erzegovina. Tra i presenti c’erano Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter, Federico Dimarco, esterno sinistro interista, e Manuel Locatelli, regista della Juventus. La presenza del locale e della serata conviviale è stata confermata da alcuni contenuti social.

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Vicario a tavola con il gruppo, l’Inter osserva e il mercato si accende

A rendere la cena ancora più chiacchierata è stata soprattutto la presenza di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale italiana, il cui nome viene da giorni accostato con insistenza all’Inter in chiave futura. La foto del portiere insieme al gruppo a forte trazione nerazzurra ha inevitabilmente alimentato i rumors di mercato, anche perché diverse fonti sportive italiane avevano già riferito dell’interesse concreto del club milanese per lui in ottica post-Sommer. Per seguire questa trattativa, il direttore sportivo Piero Ausilio si era mosso a Londra per approfondire il dossier, col Tottenham che valuterebbe l’estremo difensore tra i 15 e i 20 milioni di euro.

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Tra relax e mercato, gli azzurri restano concentrati sulla finale di Zenica

Il contesto, però, resta quello di una nazionale concentrata soprattutto sull’obiettivo sportivo. Martedì sera l’Italia di Gennaro Gattuso si giocherà a Zenica contro la Bosnia l’accesso al Mondiale 2026, e la cena in Toscana va letta prima di tutto come un momento di distensione all’interno di un gruppo che, dopo la vittoria di Bergamo, ha ritrovato entusiasmo e compattezza. Il mercato, come spesso accade, si insinua anche nei dettagli fuori dal campo, ma per il momento il tema principale resta la finale playoff. La foto con Vicario ha acceso la fantasia, non chiuso un affare.