Italia femminile, Gama: «Vogliamo trasmettere i nostri valori»

Sara Gama, difensore della Nazionale femminile, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Islanda. Le sue dichiarazioni.

«Domani bisognerà avere l’approccio giusto e la capacità di leggere le varie fasi della partita. Sarà l’occasione per mettere in pratica quanto abbiamo fatto in questi giorni. Ci sono tante ragazze nuove, vogliamo trasmettere loro i nostri valori e la nostra mentalità, il test di sabato scorso lo dimostra. Questo è un momento per lavorare e per integrarci con le nuove leve».