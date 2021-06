Rivoluzione per Mancini in Italia-Galles: ribaltone in attacco e centrocampo con il ct che cambia tutto. Le ultime di formazione

Roberto Mancini ha in mente una rivoluzione per Italia-Galles: agli azzurri basta un pareggio per assicurarsi il primo posto nel gruppo A. Il ct ha in mente diversi cambi di formazione.

In attacco cambia tutto: favoriti per una maglia da titolare ora, secondo Sky Sport, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, con Belotti al centro . Confermato invece Leonardo Bonucci al centro della difesa con Bastoni accanto.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Cristante, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Mancini