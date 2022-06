Italia, Gnonto amaro: «Il gol non mi serve a niente...»

Il baby attaccante dell’Italia Gnonto ha parlato dopo la sconfitta contro la Germania in terra tedesca

Willy Gnonto, baby attaccante dell’Italia, ha parlato dopo il pesante k.o. della Nazionale in Germania; partita dove ha anche segnato il suo primo gol in azzurro. Le parole riportato dal sito della FIGC.

AMAREZZA – «Il gol non mi serve a niente. Dopo una sconfitta del genere che a segnare sia stato io o un compagno non cambia il sentimento. E’ stata una gara difficile, loro hanno semplicemente dimostrato di essere più forti e avanti di noi. Rispetto all’andata è stata una partita totalmente diversa, hanno mosso meglio la palla e noi abbiamo corso per molto tempo a vuoto. Abbiamo tanto da lavorare».