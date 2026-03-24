Italia, ultimissime dopo l’allenamento: le condizioni di Bastoni, Tonali, Mancini e Calafiori. Arrivano novità verso l’Irlanda del Nord

Italia, ultimissimi aggiornamenti dopo l’allenamento: le condizioni di Bastoni, Tonali, Mancini e Calafiori. Ecco le novità verso l’Irlanda del Nord

La marcia di avvicinamento della Nazionale azzurra verso uno degli appuntamenti più importanti dell’anno entra ufficialmente nel vivo. Arrivano aggiornamenti dall’allenamento degli Azzurri in vista della decisiva sfida contro l’Irlanda del Nord, match valido per la semifinale dei playoff mondiali. Il lavoro a Coverciano prosegue a ritmi serrati e le notizie che filtrano dal campo sorridono al commissario tecnico.

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Le condizioni di Alessandro Bastoni: passi avanti verso il recupero

L’attenzione dello staff medico e dei tifosi era concentrata sul reparto difensivo, in particolare sulle condizioni di Alessandro Bastoni che sta facendo passi in avanti importanti. Il difensore ha seguito un programma di lavoro calibrato per testare la sua tenuta fisica. Nella giornata di ieri ha corso a bassa intensità e senza forzare cambi di direzione, optando per un approccio estremamente cauto.

La vera svolta, però, è arrivata oggi: nell’allenamento odierno invece ha ripreso a correre ad alto ritmo e ha ricominciato a lavorare anche con il pallone. A questo punto, il recupero del difensore dell’Inter, a 48 ore dalla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, è probabile. Questo non vuol dire che Bastoni partirà sicuramente negli 11 titolari scelti dal CT, ma potrebbe essere un’ottima pedina che Gennaro Gattuso potrebbe sfruttare dalla panchina a gara in corso.

Tonali, Mancini e Calafiori al 100%: la formazione prende forma

Le buone notizie per l’Italia non si fermano alla difesa. L’infermeria si svuota nel momento cruciale della stagione: nell’allenamento di oggi sono scesi regolarmente in campo anche Sandro Tonali, Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori, che sembrerebbero recuperati al 100% per la delicata sfida di giovedì sera.

Il rientro a pieno regime di tre elementi così importanti dal punto di vista tattico e fisico rappresenta un sospiro di sollievo per il CT Gennaro Gattuso, che con ogni probabilità potrà schierare dal primo minuto la miglior formazione a disposizione in questa decisiva spedizione azzurra. L’Italia si prepara a scendere in campo con la rosa al completo, pronta a conquistare l’accesso alla finale.