Italia Inghilterra da record in tv: è tra gli eventi più visti di sempre

Italia Inghilterra è tra gli eventi televisivi più seguiti nel nostro Paese: 20 milioni di telespettatori per la finale di Euro 2020

L’unica certezza della vigilia era che Italia-Inghilterra, la finale di Uefa Euro 2020 da disputarsi a Wembley, nel tempio del calcio, sarebbe diventata una partita storica. E se così è stato – con i colori azzurri trionfanti sopra Londra a rendere ancora più leggendaria per l’Italia questa finalissima – questo straordinario risultato sul campo non poteva che essere accompagnato da dati eclatanti sui piccoli e grandi schermi. Milioni di tifosi azzurri hanno sofferto, sperato e infine festeggiato in casa e nelle piazze, accompagnando a migliaia di chilometri di distanza, minuto dopo minuto, le gesta dei ragazzi di Mancini.

Sommando i dati di Rai e Sky, complessivamente la finale dell’Europeo ha totalizzato 20 milioni 604 mila spettatori, con uno share che ha toccato l’83,58%. Nello specifico, su Rai 1 la partita è stata seguita da 18.172.000 telespettatori, con uno share del 73,68%, mentre su Sky Sport la sfida è stata vista da 2.432.000 persone (9,9% di share). Si tratta del ventisettesimo evento televisivo più seguito di tutti i tempi nel nostro Paese. La statistica complessiva sui 50 programmi tv più visti di sempre in Italia è sbalorditiva: 50 su 50 sono partite di calcio e 47 di queste sono sfide disputate dagli Azzurri.