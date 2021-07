Italia Inghilterra, striscione dei tifosi azzurri: «Dio salvi… Chiesa!»

Striscione tifosi Italia: «Dio salvi… Chiesa!». Il siparietto prima della sfida di Wembley contro l’Inghilterra – FOTO

Italia in campo contro l’Inghilterra a Wembley, nella finale di Euro 2020. Sugli spalti, intanto, è spuntato uno striscione a favore di Federico Chiesa, attaccante della Juventus e trascinatore di questa Nazionale.

Sulle orme del celebre ‘God save the queen’, i tifosi dell’Italia lo hanno cambiato in ‘God save the church (Chiesa)’, facendo riferimento proprio all’attaccante classe ’97. Questo sintomo di quanto i sostenitori si siano affezionati alle gesta in campo dell’ex Fiorentina.