Italia-Inghilterra Under 21 highlights e gol: le azioni salienti del match dell’amichevole allo stadio Paolo Mazza di Ferrara

La Nazionale Under 21 di Luigi Di Biagio affronta in amichevole l’Inghilterra allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La sfida è una delle diverse amichevoli previste per gli Azzurrini prima degli Europei in programma in Italia e a San Marino nel 2019. Durante questa sosta l’Italia Under 21 dopo l’Inghilterra affronterà anche la Germania. Ecco gli highlights di Italia-Inghilterra Under 21:

ITALIA-INGHILTERRA UNDER 21 0-1 – Al 7′ Solanke porta in vantaggio gli inglesi con un gol di testa da distanza ravvicianta.

ITALIA-INGHILTERRA UNDER 21 1-1 – Al 42’ gli azzurrini pareggiano i conti con Kean che, grazie ad un puntuale e preciso cross di Parigini, l’attaccante della Juve stacca di testa ed insacca in rete

ITALIA-INGHILTERRA UNDER 21 1-2 – All’8′ della ripresa gli ospiti passano di nuovo in vantaggio, rete firmata ancora una volta da Solanke con un agevole tap-in