Italia Israele: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

A Udine il match per le qualificazioni Mondiali del 2026. Italia Israele: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
L’Italia di Gennaro Gattuso torna protagonista al Bluenergy Stadium di Udine in una sfida cruciale per lequalificazioni al Mondiale 2026. Dopo il convincente successo contro l’Estonia, gli Azzurri puntano a conquistare altri tre punti contro Israele, così da blindare almeno il secondo posto nel girone e garantirsi l’accesso ai playoff.
La vetta, saldamente nelle mani della Norvegia di Haaland, sembra ormai irraggiungibile, ma la Nazionale vuole confermare i progressi compiuti sotto la guida di “Ringhio” e centrare la quarta vittoria consecutiva. Fischio d’inizio alle 20.45, in un contesto di massima attenzione anche fuori dal campo: lo stadio sarà blindato e le misure di sicurezza ai livelli più alti.
INTERVALLO
45+1′ GOL DI RETEGUI – Retegui non sbaglia dagli undici metri e porta avanti l’Italia a Udine!
45′ RIGORE PER L’ITALIA – Fallo in area di Baltaxa su Retegui. Dal dischetto va lo stesso ex Atalanta.
27′ DONNARRUMA SALVA GLI AZZURRI – Gigio provvidenziale sulla conclusione di Solomon: il numero uno azzurro spedisce oltre la traversa la conclusione dell’israeliano. Proteste dell’Italia per un fallo su Raspadori non fischiato dall’arbitro all’inizio di questa azione.
19′ BRIVIDO SU GLOUKH – Il cross di Khalaili raggiunge Gloukh che conclude da lontano col destro: potente ma non inquadra bene lo specchio e la palla si perde oltre la linea di fondo.
10′ OCCASIONE PER CAMBIASO – Dopo una buona chiusura di Daza è Cambiaso che prova la conclusione: prende palla, si accentra e poi calcia potente col mancino. Palla di poco oltre il palo.
INIZIA IL MATCH!
FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Pio Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola. CT: Gennaro Gattuso
ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Solomon; Baribo . A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel. CT: Ran Ben Shimon
