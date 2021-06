Italia ko contro l’U20: Mancini furioso con Belotti e Chiesa

Roberto Mancini non vuole cali di attenzione verso EURO 2020: ecco cosa è accaduto nel test match contro l’Italia U20

Mancano solo cinque giorni all’esordio dell’Italia a EURO 2020: gli azzurri partiranno da Roma contro la Turchia, cercando di centrare una vittoria importante per il passaggio del turno. Ieri a Coverciano test con l’Italia U20 vinto dai ragazzi di Bollini: in campo per la Nazionale maggiore coloro che non avevano preso parte all’amichevole contro la Repubblica Ceca.

Come riporta il Corriere dello Sport, Mancini si sarebbe infuriato con coloro che sono in bilico per un posto da titolare, ovvero Emerson, Belotti e Federico Chiesa. Il ct avrebbe imputato loro uno scarso impegno e, considerando il caso Kean, non è escluso che ci potrebbero essere ripercussioni sul loro ruolo a Euro2020.