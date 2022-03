Italia, le scelte di Mancini: Balotelli verso la chiamata, dubbio Locatelli

Oggi le convocazioni del c.t. dell’Italia Mancini per i playoff Mondiali: Balotelli verso la chiamata

Mario Balotelli potrebbe essere la grande sorpresa delle convocazioni di Roberto Mancini in vista dei playoff Mondiali in cui l’Italia dovrà conquistare il pass per il Qatar. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il c.t. avrebbe deciso di dare una nuova chance a Super Mario che partirà dietro a Immobile, Scamacca e Belotti nelle gerarchie. Resta in bilico Joao Pedro.

Dubbi, invece, per quanto riguarda Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid, ma potrebbe recuperare già per la sfida con la Macedonia del Nord. Più probabile, però, la sua presenza nell’ipotetica seconda sfida. Al suo posto, allora, Mancini potrebbe optare per Sensi che alla Sampdoria ha ritrovato continuità.