Italia, Mancini: «Partiremo per vincere, riportare a casa l’Europeo»

Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato dei suoi obiettivi per Euro 2020

Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato dei suoi obiettivi per Euro 2020 nella conferenza stampa organizzata dalla Regione Marche. Le sue parole.

VINCERE – «Abbiamo cercato fare calcio diverso dal solito: non vuol dire che saremo i migliori, alla fine conta vincere il Mondiale o l’Europeo. L’Italia quando parte per una manifestazione – ha rimarcato – deve partire per vincere. Partiremo per vincere, riportare a casa l’Europeo che manca da 1968. Se la Nazionale ha riavvicinato la gente è perché ragazzi hanno fatto grande lavoro, si è creata una vera famiglia: sono felici di venire in Nazionale e dispiaciuti quando non giocano, credo sia la cosa più importante».