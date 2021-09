Italia Montenegro Under 21 LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Allo stadio Menti di Vicenza, il match valido per le qualificazioni agli Europei 2023 tra Italia Under 21 e Montenegro Under 21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Menti” di Vicenza, Italia Under 21 e Montenegro Under 21 si affrontano nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria, che si svolgeranno nel 2023 in Romania e Georgia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Italia Montenegro Under 21 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio alle ore 17:30.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Italia Montenegro Under 21 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Lovato, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Yeboah, Colombo, Cancellieri. A disposizione: Plizzari, Pirola, Mulattieri, Calafiori, Brescianini, Lucca, Ferrarini, Carboni, Ranocchia. Allenatore: Nicolato.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Milic, Obradovic, Raznatovic; Janjic, Brnovic; Vukcevic, Vukotic, Sijaric; Krstovic. A disposizione: Baltic, Kujovic, Mijovic, Strikovic, Dresaj, Divanovic, Babic, Matanovic, Bojovic. Allenatore: Vukotic.

ARBITRO: Eskas (Nor)

NOTE: AMMONITI: