Italia, Gattuso: «Abbiamo la fortuna di avere giocatori interessanti anche in panchina. Dobbiamo fare i complimenti a loro»

Italia, parla il ct Gattuso: «Abbiamo la fortuna di avere giocatori interessanti anche in panchina. Dobbiamo fare i complimenti a loro». Le parole

Alla vigilia del secondo impegno di settembre nelle qualificazioni al Mondiale 2026, il commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex centrocampista di Milan e Nazionale noto per il suo temperamento grintoso e la leadership in campo, ha parlato in conferenza stampa delineando le aspettative per la prossima sfida.

L’Italia, reduce da un convincente esordio sotto la nuova gestione tecnica, si prepara ad affrontare un match cruciale per risollevare la propria posizione nel girone. Dopo la vittoria ottenuta nella prima gara, Gattuso ha sottolineato l’importanza di dare continuità ai risultati, mantenendo alta la concentrazione e l’intensità di gioco.

PAROLE – «Sarà una partita in cui dobbiamo stare molto attenta sulle transizioni. Lì ti possono fare male avendo giocatori brevilinei con pepe e capacità. Con i due attaccanti abbiamo lavorato, ma non è quello il problema, è come giocare nella loro metà campo, come gestire bene. Dobbiamo fare i complimenti a Cambiaso, Raspadori, e a chi è entrato l’altro giorno. Hanno dato vivacità, energia fresca. Questo è un aspetto da non sottovalutare. Si possono cambiare il 45% dei calciatori, è un valore aggiunto. Abbiamo la fortuna di avere giocatori interessanti anche in panchina, può essere un valore aggiunto come a Bergamo».

RETEGUI E KEAN INSIEME – «Può funzionare sì ma si tratta di cercare equilibrio. Sono due giocatori che lavorano insieme, vengono a legare e ci danno profondità. Domani avremo una partita totalmente diversa da venerdì. Parlo proprio di caratteristica delle due squadre. Prima di firmare con la Figc avevo chiaro cosa dovevo fare, non so se la strada giusta o sbagliata. Per me è quella dell’entusiasmo, di farli allenare col sorriso e senza appesantirli. Loro si sono fatti trovare pronti, poi dobbiamo raccogliere quello che abbiamo seminato. L’ambiente che si sta creando dobbiamo portarlo fino a giugno. Facile parlare ora, è stata la prima settimana. Se durerà vuol dire che abbiamo fatto bene».