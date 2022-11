Italia, presentata la candidatura per Euro 2032

Sarà una tra Italia e Turchia ad ospitare Euro 2032: la federazione italiana ha presentato oggi la candidatura

Nella giornata di oggi la FIGC ha presentato la candidatura per ospitare Euro 2032 alla UEFA. La federazione deciderà per l’autunno del 2023 e in quella occasione l’Italia se la vedrà con la concorrenza della candidatura turca.

La Turchia infatti ha fatto doppia domanda di assegnazione: una per il 2032, ma anche per quello del 2028, con cui concorrerà Regno Unito e Irlanda, che correranno insieme.