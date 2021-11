Italia, Riva: «Jorginho non deve abbattersi. Barella è un grande»

Lo storico ex attaccante della Nazionale Gigi Riva ha parlato del momento dell’Italia in vista del match contro l’Irlanda del Nord

Gigi Riva, storico ex bomber della Nazionale del Cagliari, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista dell’importantissimo match di questa sera dell’Italia contro l’Irlanda del Nord.

CARICA – «È naturale perdere un po’ di carica dopo un successo così prestigioso come quello all’Europeo anche perché gli avversari ti affrontano in un altro modo e moltiplicano le energie. Noi ci eravamo qualificati per il Mondiale del 1970 senza soffrire troppo perché nell’ultima partita contro la Germania dell’Est a Napoli abbiamo vinto 3-0, anche se dopo il mio gol di testa in tuffo sbagliai un rigore».

JORGINHO – «Sono vicino a Jorginho e gli dico di non abbattersi, può capitare a tutti. In questo momento non gli farei battere un altro rigore perché dopo alcuni errori “pesanti” subentra un condizionamento psicologico.Sono sicuro che quando il rigore non sarà più decisivo ricomincerà a fare del suo meglio».

SU CHI PUNTA GIGI RIVA? – «Non so chi farà giocare Mancini ma spero che Barella possa essere decisivo. È davvero un grande. Lo ricordo ragazzino nella mia scuola calcio. Mi aveva colpito subito la sua personalità».

