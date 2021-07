Italia Spagna, azzurri al The Hive Stadium per la rifinitura: le ultime

Intorno alle 19.00 l’Italia è arrivata al The Hive Stadium per l’allenamento di rifinitura in vista del match di domani contro la Spagna

Ci avviciniamo sempre di più alla semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna. Gli azzurri sono scesi in campo intorno alle 19.00 al The Hive Stadium – impianto nel nord ovest di Londra che ospita le gare del Barnet – per la classica rifinitura.

Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale ha preceduto di qualche minuto i compagni per una sessione ulteriore di riscaldamento. Il resto del gruppo ha iniziato a svolgere qualche esercizio con il pallone, che nella semifinale e nella finale sarà diverso rispetto a quello utilizzato finora. Come riporta Sky Sport anche il presidente della Figc Gabriele Gravina segue da bordocampo l’allenamento degli Azzurri allo stadio del Barnet. Infine prima del lavoro, tutti gli azzurri si sono radunati in cerchio ad ascoltare il Ct: il Mancio ha caricato i suoi ragazzi in vista della prossima sfida decisiva.