Italia, Spalletti si dimette? La decisione del CT Azzurro, ecco cosa sta succedendo

Italia, il ct Luciano Spalletti ha deciso di dimettersi? Le ultime sul futuro della panchina della nazionale italiana

L’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana sembra ormai vicina al capolinea. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, che rischia di compromettere seriamente la qualificazione al prossimo Mondiale, l’ipotesi dimissioni prende sempre più quota. Alla vigilia del match contro la Moldavia, decisivo per il futuro degli Azzurri, cresce la sensazione che il ct sia pronto a farsi da parte. L’entusiasmo iniziale si è spento in fretta, travolto da prestazioni deludenti e da una squadra apparsa senza identità. Un altro cambio in panchina potrebbe essere imminente.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, in queste ore la situazione potrebbe avere una accelerata, nelle prossime ore si farà maggiore chiarezza.